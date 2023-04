La mossa vincente... che si annuncia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La mossa vincente... che si annuncia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : SCACCOMATTO

Significato/Curiosita : La mossa vincente... che si annuncia

Esse sono libere né catturare i pezzi che si trovano nelle case che ha di fronte. quando, eseguendo la sua prima mossa di due case in avanti, il pedone viene... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi scacco matto (disambigua). scacco matto (frequentemente abbreviato in matto) è una situazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : La mossa vincente... che si annuncia : mossa; vincente; annuncia; Rimossa dal comando; mossa da compassione; mossa ingannatrice; Si prendono per parare una mossa dell avversario; La mossa di cui ci si pente; Il servizio vincente nel tennis; Il servizio vincente nel gioco del tennis; __ campo, colpo vincente nel baseball; Poco avvincente ; Carta vincente a bridge; Lo annuncia l alba; annuncia no scoop sui giornali; Mettere in guardia, annuncia re un pericolo; annuncia tore medievale; Li annuncia vano gli araldi; Cerca altre Definizioni