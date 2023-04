Monti della Sicilia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Monti della Sicilia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : EREI

Significato/Curiosita : Monti della sicilia

Voce principale: sicilia. la geografia della sicilia, comprensiva delle proprietà geografiche della maggiore isola del mediterraneo e degli arcipelaghi... I monti erei (munti erei in siciliano; heraei montes in latino) sono un gruppo montuoso della sicilia centrale, principalmente ricadente nella parte centrale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

