Molti la presentano in farmacia prima di pagare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Molti la presentano in farmacia prima di pagare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : TESSERA SANITARIA

Significato/Curiosita : Molti la presentano in farmacia prima di pagare

1%), che in molti casi si sono risolti con la sospensione del farmaco. la terapia farmacologica può essere associata ad un certo numero di gravi reazioni... Servizio sanitario nazionale (ssn) e muniti di codice fiscale. la tessera sanitaria funge anche da carta nazionale dei servizi. sul retro della tessera, se... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

