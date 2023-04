Mezza rata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mezza rata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : RA

Significato/Curiosita : Mezza rata

Significati letterali: porzione, frammento, parte, frazione, lotto, quota, rata; essere una parte, qualcosa di ridotto. il vocabolo trae origine da un prestito... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ra (disambigua). ra ra, noto anche nella forma rê oppure rha (ipa: [r:]), è una divinità egizia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

