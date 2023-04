La merita il galantuomo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La merita il galantuomo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : STIMA

Significato/Curiosita : La merita il galantuomo

il monarca (poi re galantuomo) è stato un vascello (poi pirovascello) della real marina del regno delle due sicilie, successivamente acquisito dalla regia... La stima è una valutazione effettuata dal valutatore finalizzata a stabilire il valore numerico di una grandezza, come ad esempio il valore economico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

