Il meccanico a bordo dello yacht - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : MOTORISTA

Significato/Curiosita : Il meccanico a bordo dello yacht

Disambiguazione – "yacht" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi yacht (disambigua). con il termine pànfilo o yacht (afi: ['jt]) vengono... Dirigente sportivo italiano. dal 1995 ha ricoperto il ruolo di ingegnere motorista per ferrari per poi diventarne nel 2019 team principal, posizione mantenuta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Il meccanico a bordo dello yacht : meccanico; bordo; dello; yacht; Il meccanico le registrava nel motore dell auto; Fantoccio meccanico ; Strumento musicale meccanico ; Un fantoccio meccanico ; Uno strumento del meccanico e del falegname; Si attraversava a bordo di transatlantici; Portare i passeggeri a bordo ; Galleggiò con tanti animali a bordo ; Si fa sul bordo ; Comanda a bordo ; La fine dello struzzo; Posture dello yoga; Infiammazione dello stomaco; Lo è il modello unificato; Il fu _, libro di Pirandello ; Uno yacht a due alberi; Il nome italiano dello yacht ; In fondo... allo yacht ; Legno per yacht ; In yacht e in kayak; Cerca altre Definizioni