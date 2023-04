Il massiccio trasferimento di soldi all estero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il massiccio trasferimento di soldi all estero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : FUGA DI CAPITALI

Significato/Curiosita : Il massiccio trasferimento di soldi all estero

Offerta estero: fabrizio ferragni reti e piattaforme: tonio di stefano rai pubblica utilità: giuseppe sangiovanni igor de biasio alessandro di majo francesca... La fuga di capitali (in lingua inglese capital flight) indica il fenomeno, in ambito economico, di fuoriuscita di capitali, denaro o attività da un determinato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

