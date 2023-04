__ Martin: cantava That s amore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: __ Martin: cantava That s amore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : DEAN

Significato/Curiosita : Martin: cantava that s amore

Di un giovane artista bianco dalle sonorità afroamericane, che cantava il blues that's all right, mama: il colonnello desidera ardentemente conoscerlo... James dean (disambigua). james byron dean (marion, 8 febbraio 1931 – cholame, 30 settembre 1955) è stato un attore statunitense. l'importanza di dean come... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : __ Martin: cantava That s amore : martin; cantava; that; amore; martin __: diresse Il prestanome, con Woody Allen; martin i, diffuso cocktail; martin i : si prepara con gin e vermouth; martin filosofo tedesco; martin o e Bartolomeo pittori che diffusero il barocco italiano; martin di un famoso romanzo di Jack London; cantava gesta di eroi; cantava La cura e Cucurrucucú paloma: Franco __; cantava Ciao amore, ciao; cantava con le Storie Tese; cantava con i Police; cantava , un tempo, le gesta degli eroi; amore ... a luci rosse; amore vole lavata di capo; amore vole rimprovero; amore autoreferenziale eccessivo; amore ggiare... senza impegno; amore vole riguardo; Cerca altre Definizioni