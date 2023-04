Il Mandela del Sudafrica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Mandela del Sudafrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NELSON

Significato/Curiosita : Il mandela del sudafrica

Disambiguazione – "mandela" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi mandela (disambigua). premio nobel per la pace 1993 nelson rolihlahla mandela (mvezo... Altri significati, vedi mandela (disambigua). premio nobel per la pace 1993 nelson rolihlahla mandela (mvezo, 18 luglio 1918 – johannesburg, 5 dicembre 2013)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

