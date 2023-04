Un mammifero munito di piccola proboscide - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un mammifero munito di piccola proboscide. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TAPIRO

Significato/Curiosita : Un mammifero munito di piccola proboscide

Privi di proboscide paleotheriidae, affini agli equidi ma dalla corporatura più massiccia e dalla dentatura differente di seguito è mostrato un cladogramma... Meridionale (tapiro sudamericano e dei monti), in america centrale (tapiro di baird) e nel sud-est asiatico (tapiro dalla gualdrappa). tapiro sudamericano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

