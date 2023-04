Ha un magnifico Duomo in Sicilia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha un magnifico Duomo in Sicilia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MONREALE

Significato/Curiosita : Ha un magnifico duomo in sicilia

Padre sul trono di sicilia, si sarebbe addormentato sotto un carrubo, colto da stanchezza, mentre era a caccia nei boschi di monreale. in sogno gli apparve... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi monreale (disambigua). monreale (muiàli in siciliano) è un comune italiano di 38 711 abitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

