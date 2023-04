Località calabrese che fa parte di Lamezia Terme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Località calabrese che fa parte di Lamezia Terme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : NICASTRO

Significato/Curiosita : Localita calabrese che fa parte di lamezia terme

"lamezia" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi lamezia (disambigua). lamezia terme (afi: [la'mja 'trme]) è un comune italiano di 67 026... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi nicastro (disambigua). nicastro (ipa: [ni'kastro]) è una delle circoscrizioni comunali della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

