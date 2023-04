Locali per amanti del liscio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Locali per amanti del liscio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BALERE

Significato/Curiosita : Locali per amanti del liscio

Music nei locali italiani, la fama dell'orchestra scemò anche se la formazione rimase un punto di riferimento per gli amanti del ballo liscio. in questi... Battuta. ^ dizionario hoepli: voce 'balera' alessandro sanna, balera, logos. isbn 9788857601328 gianluca perrone, balere, risguardi edizioni. isbn 9788897287476... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

