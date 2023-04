La linea... attorno cui ruota il nostro pianeta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La linea... attorno cui ruota il nostro pianeta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : ASSE TERRESTRE

Significato/Curiosita : La linea... attorno cui ruota il nostro pianeta

Un pianeta extrasolare o esopianeta è un pianeta non appartenente al sistema solare, orbitante cioè attorno a una stella diversa dal sole. al 4 aprile... Attorno all'asse terrestre. l'asse terrestre incontra la superficie della terra in due punti: il polo nord terrestre (n) e il polo sud terrestre (s); il... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

