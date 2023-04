Lavori da mani di fata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavori da mani di fata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RICAMI

Significato/Curiosita : Lavori da mani di fata

mani di fata è un film del 1983 diretto da steno, con eleonora giorgi e renato pozzetto. andrea e franca conducono una vita dignitosa. lei lavora in una... Poterne contare i fili di tessitura, in modo da permettere l'esecuzione di ricami dai punti omogenei per grandezza. la tessitura è regolare quando 1 cm2 di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Lavori da mani di fata : lavori; mani; fata; Dipinse Venezia in numerosi capolavori ; Fare lavori di ripristino; Sformati, timballi lavori mal fatti e confusi; Occasionali, come certi lavori ; Fini lavori d ago; Duecento romani ; Relativi ai gruppi umani ; Finiscono domani ; Il ghiaccio d Oltremani ca; Si applicano alle mani che lise di giacche e golf; La fata sorella del re Artù; Un verbo per mani di fata ; Il liquore detto la fata verde; Destino, fata lità; Il fata lista di Diderot;