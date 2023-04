La lastrina per l osservazione al microscopio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La lastrina per l osservazione al microscopio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VETRINO

Significato/Curiosita : La lastrina per l osservazione al microscopio

Di plastica, o di vetro, chiamata vetrino coprioggetti. il campione è posto tra il vetrino portaoggetti ed il vetrino coprioggetti, che a loro volta possono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

