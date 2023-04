La lascia la lumaca al suo passaggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La lascia la lumaca al suo passaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : STRIA

Significato/Curiosita : La lascia la lumaca al suo passaggio

Soprattutto grano, simbolo dell'eucaristia, e animali (serpente, camaleonte, lumaca, lucertola, rana, salamandra, ecc), che fungono da gargolla. sulle alte... Il sass de stria (nome ladino italianizzato in sasso di stria; hexenstein o hexenfels in tedesco) è una montagna delle alpi alta 2.477 m. si trova nelle... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

