Jean: diresse La grande illusione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Jean: diresse La grande illusione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RENOIR

Significato/Curiosita : Jean: diresse la grande illusione

Con jean gabin, con il quale aveva girato verso la vita e la grande illusione, si sforzò di rappresentare lo scenario sociale dell'epoca. ne la regola... Pierre-auguste renoir ([pj o'gyst 'nwa]; limoges, 25 febbraio 1841 – cagnes-sur-mer, 3 dicembre 1919) è stato un pittore francese, considerato uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

