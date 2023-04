In Italia e in Spagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In Italia e in Spagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AA

Significato/Curiosita : In italia e in spagna

Degli asburgo di spagna (1700), si concluse con la perdita di tutti i territori italiani da parte dei nuovi sovrani, i borbone di spagna, in favore degli... aa – genere della famiglia delle orchidacee aa – codice di carrozzeria (direttiva 2001/116/ce) della berlina aa – codice iso 639-2 alpha-2 per la lingua... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : In Italia e in Spagna : italia; spagna; Un Corpo delle forze dell ordine italia ne; Acronimo della Banca della Svizzera italia na; Separa italia e Albania; La maggiore società italia na produttrice di zucchero; italia ni del nord; In spagna e in India; Ampia insenatura tra la spagna e la Francia; L imponente chiesa di Roma su Piazza di spagna ; Essere... in spagna ; Diablo in spagna ... e devil negli USA; Cerca altre Definizioni