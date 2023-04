Interiezione di richiamo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Interiezione di richiamo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : EHILA

Significato/Curiosita : Interiezione di richiamo

Come in italiano, in latino le interiezioni si distinguono in propria e impropria. le interiezioni proprie sono prive di un significato grammaticale, ma... Allo scambio di saluti: gamberone esclama «bella, earl», ed earl risponde «ehilà, gamberone»). prima che scoprisse i poteri del karma era un ladro professionista...