Influenza di fenomeni o di forze fisiche - Cruciverba

Soluzione 11 lettere : INTERAZIONE

Significato/Curiosita : Influenza di fenomeni o di forze fisiche

In fisica le interazioni fondamentali o forze fondamentali sono le interazioni o forze della natura che permettono di descrivere i fenomeni fisici a tutte... La parola "interazione" si usa spesso come abbreviazione di energia di interazione. per comprendere il senso dell'energia di interazione, si supponga... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

