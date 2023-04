Indifferente, nulla la emoziona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indifferente, nulla la emoziona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : APATICA

Significato/Curiosita : Indifferente nulla la emoziona

Matrimonio avanzata da maria, meursault si dimostra ancora una volta indifferente, dicendo che per lui va bene sposarsi ma non gli farebbe alcuna differenza... Medaglia è un down molto pesante: la persona può sentirsi molto depressa e apatica, può sperimentare stati paranoici, nervosismo e irritabilità, insonnia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

