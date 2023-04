Indica la quota al pilota - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indica la quota al pilota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ALTIMETRO

Significato/Curiosita : Indica la quota al pilota

Piedi al minuto, ft/min (o in metri al secondo sugli alianti), fornendo quindi al pilota informazioni sul moto verticale (variazione di quota nel tempo)... Un altimetro da scalata l'altimetro è uno strumento di misura che permette di misurare la distanza verticale di un corpo da una superficie di riferimento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

