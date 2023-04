Indaga sui reati di terrorismo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indaga sui reati di terrorismo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : DIGOS

Significato/Curiosita : Indaga sui reati di terrorismo

È trasferito all'ucigos polizia di prevenzione del dipartimento della pubblica sicurezza, dove indaga sul terrorismo internazionale. successivamente viene... Disambiguazione – se stai cercando la città delle filippine, vedi digos (filippine). voce principale: polizia di stato. la divisione investigazioni generali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

