Si incendia di collera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si incendia di collera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : IRATO

Significato/Curiosita : Si incendia di collera

Invocato il demonio in un momento di collera esso lo avrebbe aiutato, tanto che le porte, terminate nell'arco di una notte, non poterono esser aperte... Ab irato cioè "da chi è in preda all'ira". si dice riguardo ad atti e decisioni (ma non solo) presi non lucidamente, ma solo perché si è sotto l'effetto...