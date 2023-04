Le imprese dei gangster - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le imprese dei gangster. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RAPINE

Significato/Curiosita : Le imprese dei gangster

O anche di stampo mafioso. i gangster sono delinquenti organizzati che hanno la propria occupazione in attività o imprese criminali. il termine è molto... (personaggio). la rapina, nel diritto penale italiano, è il delitto previsto dall'art. 628 c.p.. tale articolo delinea due figure di rapina, la rapina propria se... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

