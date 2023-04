Dà l importo della corsa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà l importo della corsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : TASSAMETRO

Significato/Curiosita : Da l importo della corsa

La prima era spaziale (talvolta detta anche corsa allo spazio) è allo stesso tempo un capitolo dell'esplorazione spaziale del novecento e uno degli aspetti... 1897, fu la prima vettura a motore dotata all'origine del tassametro. in italia il tassametro venne impiegato per la prima volta nel dicembre 1906, a titolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

