Un impasto molliccio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un impasto molliccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : POLTIGLIA

Significato/Curiosita : Un impasto molliccio

Dipende dai gusti. versando troppo tè rispetto alla farina si otterrà un impasto molliccio, viceversa con poco tè e troppo orzo la preparazione rimane farinosa... Entrano nella circolazione della pianta), la poltiglia bordolese ha azione coprente ovvero superficiale. la poltiglia bordolese ha il grave difetto che lascia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Un impasto molliccio : impasto; molliccio; Un impasto per scultori; impasto molliccio; impasto per piastrelle; Un impasto per gres, porcellane, terrecotte; impasto di crusca e d acqua per il pollame; Impasto molliccio ; Cerca altre Definizioni