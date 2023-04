Imberbe, priva di peluria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Imberbe, priva di peluria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GLABRA

Significato/Curiosita : Imberbe priva di peluria

La liquirizia (glycyrrhiza glabra l., 1758) è una pianta erbacea perenne, alta fino a un metro, appartenente alla famiglia delle fabaceae. liquirizia è... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Imberbe, priva di peluria : imberbe; priva; peluria; imberbe , rasato; Un giovane imberbe ; Società di trasporti priva ti via app; Racchiude le clausole che regolano il contratto tra la pubblica amministrazione e il priva to; La società di trasporti priva ti via app; _ 5, radio priva ta; Si priva no di tutto; La peluria degli uccelli prima che mettano le piume; peluria corta e morbida; Si occupa della peluria maschile; peluria sulle palpebre; Una peluria noiosa;