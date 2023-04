Ili fondo agli shorts - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ili fondo agli shorts. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : TS

Significato/Curiosita : Ili fondo agli shorts

Comandata ts – simbolo chimico del tennesso ts – abbreviazione per p-toluensolfonile (o "tosile") in chimica organica ts – timidilato sintasi ts – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Ili fondo agli shorts : fondo; agli; shorts; In fondo al carnet; In fondo a Seul; In fondo a Honolulu; In fondo alla stazione; Il Santo che nel 1617 fondò a Roma gli Scolopi; Fu dominata dagli zar; Il segnale di fermata agli incroci; Si apre a ventagli o; Giacca di magli a; Un attrezzo tagli ente; Abbigliamento caratterizzato da magliette e shorts ; In fondo agli shorts ; Cerca altre Definizioni