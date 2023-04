Hanno perso la voce ma la ritroveranno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hanno perso la voce ma la ritroveranno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AFONI

Significato/Curiosita : Hanno perso la voce ma la ritroveranno

Boat meredith rischia di affogare, ma viene salvata da derek; intanto alex salva una donna incinta che ha perso la memoria. ellis grey muore. lo stesso... pasquale detto anche aminzone come figlio di magnefredo del "luogo di afoni". e in un documento del 1214 è citato un certo rugerium de afori.

