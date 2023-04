Guarito, tornato in buona salute - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Guarito, tornato in buona salute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : RISTABILITO

Significato/Curiosita : Guarito tornato in buona salute

Nasconderò che difficilmente oso contare sul fatto di essere sempre in buona salute. e se la mia malattia ritorna, mi perdoneresti. amo ancora l'arte e... Graver e guida verso il confine. un anno dopo, gillick completamente ristabilito, incontra a sorpresa uno spaventatissimo miguel e gli chiede se vuole... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

