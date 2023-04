Grossa fune da ormeggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grossa fune da ormeggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GOMENA

Significato/Curiosita : Grossa fune da ormeggio

Passare quindi il cavo di ormeggio che viene legato all'altra estremità. sagola cima di piccolo diametro. sagoma modello di un pezzo da costruire. salpancore... Progetti wikizionario wikimedia commons wikizionario contiene il lemma di dizionario «gomena» wikimedia commons contiene immagini o altri file su gomena... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

