Grande città lacustre svizzera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grande città lacustre svizzera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LUCERNA

Significato/Curiosita : Grande citta lacustre svizzera

Conta 139 111 abitanti (424 000 nell'hinterland), è la quarta città più grande della svizzera, preceduta in ordine decrescente da zurigo, ginevra e basilea... Significati, vedi lucerna (disambigua). lucerna (afi: /lu'rna/; in tedesco: luzern ascolta[·info], in alemanno lozärn, in francese: lucerne) è una città...