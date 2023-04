In gola ad Adamo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In gola ad Adamo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : POMO

Significato/Curiosita : In gola ad adamo

La quale un boccone del frutto mangiato da adamo gli sarebbe rimasto incastrato in gola. il pomo d'adamo si sposta verso l'alto durante la deglutizione... Il pomo d'adamo è l'espressione con cui si designa comunemente la sporgenza della cartilagine tiroidea che circonda la laringe, che si osserva in alcuni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : In gola ad Adamo : gola; adamo; Tutti al singola re; Secchezza di gola ; Si regola sparando; Racchiude le clausole che regola no il contratto tra la pubblica amministrazione e il privato; Iregola re abbr; Il figlio omicida di adamo ; Le pari di adamo ; Dovettero abbandonarlo adamo ed Eva; Il... vestito di adamo ; Quello d adamo l uomo lo porta in gola; Cerca altre Definizioni