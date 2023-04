Lo godono le persone autorevoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo godono le persone autorevoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PRESTIGIO

Significato/Curiosita : Lo godono le persone autorevoli

Linguistica internazionale come lingue non riconducibili all'italiano, non godono di alcun riconoscimento o tutela da parte dello stato italiano. nelle regioni... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi prestigio (disambigua). il termine prestigio (dal latino praestigum) indica una rinomata autorevolezza...

