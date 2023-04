Gli studiosi di fatti e di date - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli studiosi di fatti e di date. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STORICI

Significato/Curiosita : Gli studiosi di fatti e di date

Nelle vicinanze di via rasella immediatamente dopo i fatti. lo stesso argomento in dettaglio: reazioni all'attentato di via rasella e all'eccidio delle... ^ centro piombinese di studi storici, ricerche storiche, volume 29, ed. l. olschki, 1999 ^ p. bayle, dizionario storico e critico in società filosofica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Gli studiosi della conformazione terrestre; studiosi della nostra lingua; Gli studiosi che combattono gli inquinamenti; Gli studiosi come Durkheim; studiosi di materie religiose; I fatti del giorno; fatti di sottili fogli; Limita la conoscibilità dei fatti durante le indagini preliminari; Amano parlare dei fatti altrui; Sformati, timballi lavori mal fatti e confusi; Fondate , imperniate; Accomodate alla meglio; L andate quando precede missa est; Guaste, andate a male; Crea ondate gigantesche;