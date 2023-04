Gli speroni di cui erano armate le antiche navi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli speroni di cui erano armate le antiche navi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ROSTRI

Significato/Curiosita : Gli speroni di cui erano armate le antiche navi

Ellenistico nelle flotte di rodi, egitto e atene. gli arsenali erano composti, in primo luogo, da bacini di carenaggio per le navi, il cui numero e dimensione... 12°29'04.6e / 41.892639°n 12.484611°e41.892639; 12.484611 i rostri (in latino rostra) erano le tribune nel foro romano dalle quali i magistrati tenevano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

