Gli indigeni delle Ande ne masticano le foglie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli indigeni delle Ande ne masticano le foglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : COCA

Significato/Curiosita : Gli indigeni delle ande ne masticano le foglie

L'azienda multinazionale produttrice della bevanda, vedi the coca-cola company. la coca-cola (anche nota come coke, soprattutto negli stati uniti) è una... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

