Gioco simile alla canasta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gioco simile alla canasta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BURRACO

Significato/Curiosita : Gioco simile alla canasta

Buracco, è un gioco di carte della famiglia della pinnacola, nato probabilmente in uruguay intorno agli anni quaranta come variante della canasta (dalla quale... E a.s.c. burracoup, f.i.g.bur. (oggi f.i.gi.bur.), f.a.i.b. e u.i.s.p. il super burraco e il burraco reale sono ammessi, insieme al burraco semipulito... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

