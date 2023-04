Il gioco in cui si rilancia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il gioco in cui si rilancia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : POKER

Significato/Curiosita : Il gioco in cui si rilancia

Quindi anche in questo caso all-in. inoltre se un giocatore rilancia all-in con una cifra che è inferiore al minimo rilancio consentito fa sì che gli altri... poker (raro pocher) è una famiglia di giochi di carte delle cui alcune modalità di gioco sono classificabili come gioco d'azzardo, altre come poker sportivo...