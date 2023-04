Si getta tentando la sorte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si getta tentando la sorte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : DADO

Significato/Curiosita : Si getta tentando la sorte

Ritrovarla, ma filippo la nasconde in bocca. carmine deduce velocemente che l'autore del furto è filippo, tentando di farlo ragionare: filippo si ostina a commettere... I dadi (dal latino datum, che indica il gesto del lancio del dado) sono piccoli oggetti di forma cubica, utilizzati nel contesto di diversi giochi per... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Si getta tentando la sorte : getta; tentando; sorte; Sono uguali nella loggetta ; Uno che getta le basi; Si getta in mare all arrivo; getta un attrezzo sferico; Si getta va dall aerostato; tentando , cercando di fare qualcosa, sperimentando; sorte ggiati; Lo si fa buono a cattiva sorte ; Inevitabile tiro della sorte ; Il consorte ; Le vocali in sorte ; Cerca altre Definizioni