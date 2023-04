Gesù vi mutò l acqua in vino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gesù vi mutò l acqua in vino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CANA

Significato/Curiosita : Gesu vi muto l acqua in vino

La tramutazione dell'acqua in vino, conosciuta anche come miracolo delle nozze di cana, è il primo miracolo di gesù, compiuto durante un matrimonio a... Significati, vedi cana (disambigua). una mappa della galilea antica. cana è situata a nord-est di nazaret e a nord del monte tabor. cana è una città della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Gesù vi mutò l acqua in vino : gesù; mutò; acqua; vino; La città di quel Giuseppe che cedette la tomba gesù ; A Gerusalemme, gesù ne cacciò i mercanti; gesù ne cacciò i mercanti; gesù moltiplicò _ e pesci; Gli allievi di gesù ; Temuto allucinogeno; Subentrò al muto; Un fungo temuto dai viticoltori; Un tipo di conflitto molto temuto; Si mutò in oui; Si pescano in acqua dolce; Si suol dire che non è acqua ; Un acqua di Venezia; Un piccolo nastro d acqua ; Un acqua per le vernici; vino bianco delle Marche; Ottimo vino bianco friulano; Cocktail a base di vermut, bitter e vino spumante; Il nome di Svevo e di un Calvino ; Un vino alquanto chiaro; Cerca altre Definizioni