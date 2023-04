Galleggiante per ormeggi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Galleggiante per ormeggi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : BOA

Significato/Curiosita : Galleggiante per ormeggi

ormeggio della nave carnival pride l'ormeggio è l'insieme delle operazioni nautiche che si effettuano per rendere stabilmente ferma un'imbarcazione in... Il boa constrictor è un serpente appartenente alla famiglia dei boidi, molto temuto poiché capace di uccidere anche grandi prede avvolgendole e soffocandole... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Galleggiante per ormeggi : galleggiante; ormeggi; Ormeggio galleggiante perlopiù biconico; Un segnale galleggiante ; Piccolo oggetto galleggiante che indica la posizione; Non perde mai di vista il galleggiante ; Il galleggiante che indica un uomo in immersione; Grossa fune da ormeggi o; ormeggi o galleggiante perlopiù biconico; Cavo per ormeggi are; Insieme di pali per l ormeggi o; Servono per l ormeggi o; Cerca altre Definizioni