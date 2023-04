La funicella della fiocina del fucile subacqueo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La funicella della fiocina del fucile subacqueo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SAGOLA

Significato/Curiosita : La funicella della fiocina del fucile subacqueo

sagola è il termine marinaresco per indicare genericamente una cima ( corda ) sottile, di diametro indicativamente compreso tra i 1,5 e i 5 mm, realizzata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

