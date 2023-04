Fuggire dalla realtà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fuggire dalla realtà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : EVADERE

Significato/Curiosita : Fuggire dalla realta

Nella caccia ai partigiani, venne preso di mira dai nazisti, ma riuscì a fuggire prima che le ss potessero catturarlo. dopo la fuga, operò poi nella resistenza... Banditismo sardo, divenuto famoso per essere riuscito, unico nella storia, a evadere dal carcere di massima sicurezza dell'isola dell'asinara. arrestato e condannato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

fuggire un pericolo; Impegno al quale non si può sfuggire ; fuggire dal carcere; È sempre pronto a fuggire ; Riuscì a sfuggire all incendio di Troia; Viene escluso dalla scelta; _ Delicato, l ispettrice portata in TV dalla Cortellesi; Una dottrina condannata dalla Chiesa; Sono separate dalla S; Si salvò per volontà divina dalla totale distruzione di Sodoma; La realtà virtuale; Supereroe in realtà del tutto privo di poteri; L imitazione della forma ideale della realtà ; Inconsueti, alternativi rispetto a ciò che comunemente percepiamo della realtà ; Realizzabile nell ambito della realtà