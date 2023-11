La definizione e la soluzione di: Il frutto simbolo di Bacco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : UVA

Significato/Curiosita : Il frutto simbolo di bacco

bacco è un dipinto realizzato tra il 1596 ed il 1598 dal pittore italiano caravaggio, conservato nella galleria degli uffizi di firenze. fu commissionato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

