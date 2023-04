Frutto arancione autunnale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frutto arancione autunnale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : KAKI

Significato/Curiosita : Frutto arancione autunnale

Colorazione autunnale tardiva, colore rosso intenso. assieme alla 'red sunset' è la cultivar più popolare grazie alla colorazione autunnale e alla crescita... Il cachi o kaki (diospyros kaki l.f., 1782; in italiano anche diòspiro o diòspero) è un albero da frutto: una angiosperma dicotiledone, appartenente alla... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Frutto arancione autunnale : frutto; arancione; autunnale; Il dolcissimo frutto prodotto da una palma; Piccolo frutto estivo di colore rosso; Un gustoso frutto estivo con la buccia liscia; Non è un frutto nostrano; Ha per frutto una samara; Ortaggio arancione ; arancione ... a Londra; Quella meteo può essere gialla, arancione o rossa; Gli euro della banconota arancione ; Liquore arancione molto usato per gli spritz; Un frutto autunnale ; Una raccolta autunnale ; Un raccolto autunnale ; Cappelli: cultivar di grano duro autunnale ; Un mese autunnale ; Cerca altre Definizioni