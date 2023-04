Si frugano con una mano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si frugano con una mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TASCHE

Significato/Curiosita : Si frugano con una mano

Nacho, frugano dappertutto e aprono la cassaforte, dove trovano anche la busta lasciata da mike, in cui bolsa trova un estratto conto di una banca peruviana... Sono dotati di quattro tasche, due davanti e due più profonde dietro. con il diffondersi dei pantaloni baggy il numero delle tasche è aumentato, ed il loro... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

