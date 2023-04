Frank _, musicista rock - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frank _, musicista rock. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ZAPPA

Significato/Curiosita : Frank musicista rock

rock, frank zappa ha proposto un repertorio anarchico e spaziante fra diverse forme di musica rock quali quello progressivo, l'hard rock, l'art rock e... Frank vincent zappa (baltimora, 21 dicembre 1940 – los angeles, 4 dicembre 1993) è stato un compositore, chitarrista, cantante e polistrumentista statunitense... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Frank _, musicista rock : frank; musicista; rock; Lo storico duo comico americano del film Il cervello di frank enstein; Un curioso edificio di Praga progettato da frank Gehry; Un capolavoro architettonico di frank Lloyd Wright; L aiutante di frank enstein junior; Il Brooks regista di frank enstein Junior; Il Bregovic musicista ; Un Arrigo musicista e un Camillo scrittore; musicista austriaco del 900: __ Berg; Un musicista come lo statunitense Benny Goodman; Il musicista di Edmea; Fleetwood _, gruppo rock ; Il gruppo rock di Slash e Axl: Guns n __; Il gruppo rock australiano di Highway to Hell; Un elemento del gruppo rock ; Il gruppo rock di Cut your hair e Range life; Cerca altre Definizioni